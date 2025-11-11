Guerra Ucraina, attacco con droni russi a Odessa

Un attacco con droni russi ha colpito la regione di Odessa, ferendo una persona e causando incendi in impianti energetici e un deposito ferroviario. Le infrastrutture essenziali ora operano con generatori, ha riferito il governatore Oleh Kiper
