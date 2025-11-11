Russia diffonde video dei combattimenti a Kupiansk

Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra le conseguenze dei violenti combattimenti nei dintorni di Kupiansk, nella regione ucraina di Kharkiv. Il filmato mostrerebbe Kupiansk-Vuzlovyi, un insediamento a circa 6 km a sud-est del centro città. In precedenza, la Russia aveva dichiarato di aver preso il pieno controllo della parte orientale di Kupiansk
