Russia diffonde video dei combattimenti a Kupiansk

Mondo

Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra le conseguenze dei violenti combattimenti nei dintorni di Kupiansk, nella regione ucraina di Kharkiv. Il filmato mostrerebbe Kupiansk-Vuzlovyi, un insediamento a circa 6 km a sud-est del centro città. In precedenza, la Russia aveva dichiarato di aver preso il pieno controllo della parte orientale di Kupiansk

