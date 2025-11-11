COP30, proiezione attivisti contro i "ricchi inquinatori"

A Belem, in Brasile, un gruppo di attivisti ha svolto una protesta contro i "ricchi inquinatori" in occasione del primo giorno della COP30. Il gruppo ha proiettato un’animazione su un edificio della città amazzonica e ha preso parte a una performance muovendo un finto cobra per le strade.
