Louisville, 14 morti nel disastro aereo del cargo UPS

Il 7 novembre un video con drone ha mostrato la devastazione causata dallo schianto di un aereo cargo UPS a Louisville, avvenuto il 4 novembre. Il velivolo è esploso in una palla di fuoco subito dopo il decollo, incendiando diversi capannoni e spargendo detriti per oltre 800 metri. Il bilancio è salito a 14 vittime, ha confermato il sindaco Craig Greenberg. Le indagini sulle cause sono ancora in corso.
