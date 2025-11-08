Offerte Sky
Hawaii, l'eruzione del vulcano Kilauea: attesa fase esplosiva. VIDEO

Mondo

Il 7 novembre il vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha ripreso a emettere lava dal suo cratere, segnalando un possibile aumento dell’attività. Le colate incandescenti sono in costante discesa. Gli esperti prevedono una fase di forti esplosioni fino all’11 novembre. Il Kilauea resta uno dei vulcani più attivi al mondo.

