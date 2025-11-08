Il 7 novembre il vulcano Kilauea, alle Hawaii, ha ripreso a emettere lava dal suo cratere, segnalando un possibile aumento dell’attività. Le colate incandescenti sono in costante discesa. Gli esperti prevedono una fase di forti esplosioni fino all’11 novembre. Il Kilauea resta uno dei vulcani più attivi al mondo.
Prossimi video
Shutdown Usa, migliaia i voli cancellati nel Paese
Mondo
Hawaii, l'eruzione del vulcano Kilauea: attesa fase esplosiva. VIDEO
Mondo
Trump esenta Ungheria dalle sanzioni su energia per un anno
Mondo
Messico, proteste a Uruapan dopo l’uccisione del sindaco
Mondo
Kharkiv, raid russo distrugge stazione di servizio; 5 feriti
Mondo
Louisville, 14 morti nel disastro aereo del cargo UPS
Mondo
Casa Bianca, visita del premier ungherese Orban
Mondo