Brasile, tornado investe Stato di Parana: morti e feriti

Mondo

Lo Stato brasiliano di Parana è stato investito da un’ondata di maltempo che ha prodotto il più forte tornado degli ultimi 40 anni. La perturbazione ha provocato la morte di almeno sei persone.

