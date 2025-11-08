Brasile, tornado investe Stato di Parana: morti e feriti

Lo Stato brasiliano di Parana è stato investito da un’ondata di maltempo che ha prodotto il più forte tornado degli ultimi 40 anni. La perturbazione ha provocato la morte di almeno sei persone.
