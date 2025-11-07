Spagna, banda venezuelana Tren de Aragua: 13 arresti

La polizia spagnola ha dichiarato di aver arrestato 13 persone accusate di appartenere alla prima cellula della banda criminale venezuelana "Tren de Aragua" mai individuata nel Paese. L’organizzazione, nata nelle carceri venezuelane, è diventata negli anni una delle reti criminali transnazionali più violente dell'America Latina.
