Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Casa Bianca, Gordon Findlay sviene nello Studio Ovale Trump

Mondo

Il presidente della Novo Nordisk, Gordon Findlay, è svenuto nello Studio Ovale durante una conferenza stampa del presidente Trump. L’episodio è avvenuto mentre il Tycoon annunciava prezzi scontati per i farmaci dimagranti prodotti dall’azienda

Prossimi video

Il tifone Kalmaegi arriva in Vietnam

Mondo

Alpinisti Nepal, i soccorritori: ricerche sospese, esito negativo 5 dispersi

Mondo

Casa Bianca, Gordon Findlay sviene nello Studio Ovale Trump

Mondo

Cop30 in Brasile, appello Principe William per il clima

Mondo

Spagna, banda venezuelana Tren de Aragua: 13 arresti

Mondo

Nepal, ricerche alpinisti concluse con esisto negativo

Mondo