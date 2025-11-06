A New York, nel Bronx, l'esplosione di un'auto ha scagliato un'enorme palla di fuoco in aria ferendo sette vigili del fuoco. Il video di un testimone oculare ha ripreso le fiamme che bruciavano vicino a un veicolo e il successivo scoppio della vettura. Secondo i media locali l'esplosione è avvenuta dopo che un incendio di rifiuti si è propagato a diverse automobili.
Prossimi video
Louisville, schianto volo UPS: recuperate scatole nere
Mondo
La Superluna del Castoro illumina i cieli del Sud America
Mondo
Abu Mazen: "Non posso dimenticare cos'ha fatto Papa Francesco"
Mondo
Filippine, tifone Kalmaegi: 140 morti e 127 dispersi
Mondo
New York, esplosione auto scaglia palla di fuoco: 7 feriti
Mondo
SpaceX lancia nello spazio 29 satelliti Starlink
Mondo
SkyTg24 Mondo, la vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York
Mondo