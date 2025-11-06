New York, esplosione auto scaglia palla di fuoco: 7 feriti

A New York, nel Bronx, l'esplosione di un'auto ha scagliato un'enorme palla di fuoco in aria ferendo sette vigili del fuoco. Il video di un testimone oculare ha ripreso le fiamme che bruciavano vicino a un veicolo e il successivo scoppio della vettura. Secondo i media locali l'esplosione è avvenuta dopo che un incendio di rifiuti si è propagato a diverse automobili.