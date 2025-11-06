Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

New York, esplosione auto scaglia palla di fuoco: 7 feriti

Mondo

A New York, nel Bronx, l'esplosione di un'auto ha scagliato un'enorme palla di fuoco in aria ferendo sette vigili del fuoco. Il video di un testimone oculare ha ripreso le fiamme che bruciavano vicino a un veicolo e il successivo scoppio della vettura. Secondo i media locali l'esplosione è avvenuta dopo che un incendio di rifiuti si è propagato a diverse automobili.

Prossimi video

Louisville, schianto volo UPS: recuperate scatole nere

Mondo

La Superluna del Castoro illumina i cieli del Sud America

Mondo

Abu Mazen: "Non posso dimenticare cos'ha fatto Papa Francesco"

Mondo

Filippine, tifone Kalmaegi: 140 morti e 127 dispersi

Mondo

New York, esplosione auto scaglia palla di fuoco: 7 feriti

Mondo

SpaceX lancia nello spazio 29 satelliti Starlink

Mondo