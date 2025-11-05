Offerte Sky
David Beckham nominato Cavaliere da re Carlo III

Mondo

David Beckham ha ricevuto il titolo di cavaliere il 4 novembre, dopo essere stato inserito nella lista degli onori per il compleanno di re Carlo durante l’estate. Un video pubblicato sui social della famiglia reale britannica mostra Carlo mentre conferisce il titolo all’ex capitano dell’Inghilterra durante una cerimonia al Castello di Windsor. Beckham è stato insignito per i suoi “servizi allo sport e alla beneficenza”, ha detto la famiglia reale. “Sono molto orgoglioso”, ha dichiarato Beckham ai media locali. “Sono cresciuto in un contesto molto umile nell’East End di Londra, sognando sempre di diventare un calciatore professionista. E ora mi ritrovo qui al Castello di Windsor con la monarchia più importante del mondo a ricevere un titolo di cavaliere: non può andare meglio di così.”

