Filippine, tifone Kalmaegi: case sommerse a Cebu

Il 4 novembre il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine centrali con piogge torrenziali e venti fino a 205 km/h. A Liloan, nella provincia di Cebu, molte persone si sono rifugiate sui tetti per sfuggire alle inondazioni. La tempesta, chiamata localmente Tino, dovrebbe spostarsi verso il Mar Cinese Meridionale il 5 novembre. Il Paese è ancora provato da recenti disastri naturali.