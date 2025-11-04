Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Filippine, tifone Kalmaegi: case sommerse a Cebu

Mondo

Il 4 novembre il tifone Kalmaegi ha colpito le Filippine centrali con piogge torrenziali e venti fino a 205 km/h. A Liloan, nella provincia di Cebu, molte persone si sono rifugiate sui tetti per sfuggire alle inondazioni. La tempesta, chiamata localmente Tino, dovrebbe spostarsi verso il Mar Cinese Meridionale il 5 novembre. Il Paese è ancora provato da recenti disastri naturali.

Prossimi video

Filippine, tifone Kalmaegi: case sommerse a Cebu

Mondo

Texas, treno travolge camion su binari: nessun ferito

Mondo

Filippine, il tifone Kalmaegi provoca gravi inondazioni

Mondo

Brasile, Principe William gioca a beach volley a Copacabana

Mondo

Elezioni a New York, favorito il dem Mamdani

Mondo

Alpinisti Nepal, morti i due italiani dispersi: in corso recupero corpi

Mondo