Premio Nobel Narges Mohammadi: "Regime terrorizzato e irriformabile"

Premio Nobel iraniano Narges Mohammadi: "Regime terrorizzato e irriformabile"

Mondo

L’attivista Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, ha risposto alle domande di Rolla Scolari. Forte il suo appello: "Il regime ha paura del movimento ed è irriformabile"

Alcuni stralci dell'intervista al premio Nobel per la Pace 2023, l’attivista Narges Mohammadi, che dagli arresti domiciliari a Teheran ha risposto alle domande di Rolla Scolari. Forte il suo appello: il regime ha paura del movimento ed è irriformabile.

