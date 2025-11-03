Premio Nobel Narges Mohammadi: "Regime terrorizzato e irriformabile"

L’attivista Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, ha risposto alle domande di Rolla Scolari. Forte il suo appello: "Il regime ha paura del movimento ed è irriformabile"
Alcuni stralci dell'intervista al premio Nobel per la Pace 2023, l’attivista Narges Mohammadi, che dagli arresti domiciliari a Teheran ha risposto alle domande di Rolla Scolari. Forte il suo appello: il regime ha paura del movimento ed è irriformabile.
