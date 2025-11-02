Israele ricorda Yitzhak Rabin a 30 anni dall’assassinio

Migliaia di persone si sono riunite in piazza Rabin, a Tel Aviv, per commemorare i 30 anni dall’uccisione del premier Yitzhak Rabin. L’opposizione, guidata da Yair Lapid, ha lanciato un appello all’unità e alla difesa della democrazia. Rabin, premio Nobel per la Pace nel 1994, fu assassinato da un estremista di destra dopo un comizio a favore del dialogo con i palestinesi
