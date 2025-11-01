Offerte Sky
Maltempo in Kenya, frana nella Rift Valley: decine di morti

Mondo

In Kenya una forte ondata di maltempo ha provocato una frana nella Rift Valley. L’incidente ha causato almeno 13 vittime. Secondo le autorità 19 persone sono state tratte in salvo e un numero imprecisato risulta ancora disperso.

