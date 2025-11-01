Maltempo in Kenya, frana nella Rift Valley: decine di morti

In Kenya una forte ondata di maltempo ha provocato una frana nella Rift Valley. L’incidente ha causato almeno 13 vittime. Secondo le autorità 19 persone sono state tratte in salvo e un numero imprecisato risulta ancora disperso.
