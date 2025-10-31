Offerte Sky
Maltempo a New York, pioggia allaga la metropolitana

Mondo

A New York una forte ondata di maltempo ha provocato l’allagamento della metropolitana di Brooklyn. Un filmato realizzato nella stazione di Jefferson Street ha ripreso la pioggia che si riversa su un treno e bagna i pendolari in partenza.

