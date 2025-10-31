Maltempo a New York, pioggia allaga la metropolitana

A New York una forte ondata di maltempo ha provocato l’allagamento della metropolitana di Brooklyn. Un filmato realizzato nella stazione di Jefferson Street ha ripreso la pioggia che si riversa su un treno e bagna i pendolari in partenza.
