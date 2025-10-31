Offerte Sky
El Salvador, lago Suchitlán invaso dalla “peste verde”

Mondo

Il lago Suchitlán, uno dei più grandi di El Salvador, è quasi interamente coperto da lattuga d’acqua, una pianta invasiva che ha distrutto la pesca e il turismo. Oltre 3.000 pescatori hanno perso il lavoro e i danni economici superano 1,3 milioni di dollari. L’inquinamento e le piogge hanno favorito la proliferazione della specie. Centinaia di volontari e militari tentano di ripulire il lago, ma l’emergenza continua.

