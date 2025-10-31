Cina, lanciata la missione spaziale Shenzhou-21

Il 31 ottobre la Cina ha lanciato la missione Shenzhou-21 dal centro di Jiuquan con tre astronauti e quattro topi per esperimenti scientifici. A bordo anche Wu Fei, 32 anni, il più giovane astronauta cinese mai inviato nello spazio. Il team resterà sei mesi nella stazione Tiangong, sostituendo l’equipaggio precedente. È la settima missione dal 2022, parte del programma che rafforza la competizione con gli Stati Uniti nello spazio.