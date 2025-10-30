Offerte Sky
Valencia, funerale di Stato per vittime alluvione del 2024

Mondo

Il 29 ottobre si è tenuto a Valencia il funerale di Stato per le vittime dell’alluvione che un anno fa causò 229 morti. Presenti re Felipe, la regina Letizia e il premier Pedro Sánchez. Il leader regionale Carlos Mazon è stato duramente contestato per la gestione tardiva dell’emergenza. Cortei e fiaccolate hanno ricordato le vittime anche nei paesi vicini.

