Viktor Orban da Papa Leone XIV, l'incontro in Vaticano

Mondo

Il premier ungherese Viktor Orban è stato ricevuto in udienza da Papa Leone e, successivamente, ha incontrato i vertici della Segreteria di Stato. Al centro dei colloqui i rapporti bilaterali, le sfide dell’Europa, la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente

