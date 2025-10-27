Il premier ungherese Viktor Orban è stato ricevuto in udienza da Papa Leone e, successivamente, ha incontrato i vertici della Segreteria di Stato. Al centro dei colloqui i rapporti bilaterali, le sfide dell’Europa, la guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente
Prossimi video
Viktor Orban da Papa Leone XIV, l'incontro in Vaticano
Mondo
Belgio, regata di zucche giganti a Kasterlee
Mondo
Giappone, Trump accolto dall’imperatore Naruhito a Tokyo
Mondo
Cambogia-Thailandia, rimozione dei carri armati dal confine
Mondo
Giamaica, preparativi per l’arrivo dell’uragano Melissa
Mondo
Sudafrica, Festival degli aquiloni a Città del Capo
Mondo
Messico, al via le celebrazioni per il Giorno dei Morti
Mondo