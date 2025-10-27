Offerte Sky
Uk-Turchia, bilaterale Starmer-Erdogan su Eurofighter

Mondo

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha incontrato ad Ankara il premier britannico Keir Starmer per discutere la vendita di 40 jet Eurofighter Typhoon. Il primo viaggio ufficiale di Starmer in Turchia segna un rafforzamento della cooperazione difensiva tra i due Paesi. Il piano prevede la consegna immediata di 12 jet usati da Qatar e Oman, seguiti da 28 nuovi velivoli nei prossimi anni

