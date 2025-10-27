Sudafrica, Festival degli aquiloni a Città del Capo

Nel weekend del 25-26 ottobre, centinaia di aquiloni hanno colorato i cieli di Città del Capo per il Cape Town International Kite Festival. L’evento, organizzato da Cape Mental Health, promuove da 31 anni la consapevolezza sui disturbi mentali. Tra aquiloni giganti e creazioni artistiche, il tema di quest’anno — “Courage to Fly” — celebra il coraggio di chi convive con malattie mentali. I fondi raccolti sosterranno programmi di assistenza per oltre 70.000 persone.
