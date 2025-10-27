Offerte Sky
Giamaica, preparativi per l’arrivo dell’uragano Melissa

Mondo

Le attività commerciali di Montego Bay, in Giamaica, si sono attrezzate per l'arrivo dell’uragano Melissa. Finestre e porte sono coperte di compensato e sacchi di sabbia sono stati posizionati per prevenire le inondazioni

