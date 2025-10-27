Trump in Malesia, il balletto all'aeroporto di Kuala Lumpur

Il 26 ottobre Donald Trump è stato accolto con canti e danze all’aeroporto malese di Kuala Lumpur. Il presidente ha sventolato le bandiere di Stati Uniti e Malesia, salutando la folla. La Malesia è la prima tappa del suo viaggio in Asia, legato agli accordi di pace tra Cambogia e Thailandia. Dopo Kuala Lumpur, Trump si è recato in Giappone per poi andare in Corea del Sud.