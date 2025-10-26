Rapina al Louvre, fermati sospetti in fuga dal Paese

La polizia francese ha fermato due uomini sospettati di aver partecipato alla recente rapina al museo del Louvre. I sospetti sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire rispettivamente in Algeria e Mali ed erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di furti. I due uomini sono ora accusati di "furto in banda organizzata" e "associazione a delinquere a fini criminali".
