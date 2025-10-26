Perù, giovani manifestano contro il neopresidente Jeri

Il 25 ottobre centinaia di giovani hanno manifestato a Lima chiedendo giustizia per Eduardo Ruiz Sanz, rapper ucciso il 15 ottobre, e le dimissioni del presidente ad interim José Jeri. I manifestanti hanno portato bare di cartone e marciato verso il Parlamento. Le famiglie delle vittime hanno accusato il governo di tollerare la violenza della polizia. Il Perù vive un forte aumento di omicidi ed estorsioni.
