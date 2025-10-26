Offerte Sky
Giamaica in allerta per l’uragano Melissa

Mondo

Il 25 ottobre a Kingston i residenti hanno riempito sacchi di sabbia e fatto scorte mentre l’uragano Melissa si avvicinava all’isola. La domanda di beni di prima necessità è esplosa; le persone sono impegnate a proteggere case e negozi. Gli operai stanno caricando camion e fortificando gli ingressi di case e negozi. Secondo il Centro Uragani USA, Melissa è salito a categoria 2 e porterà piogge e venti forti.

