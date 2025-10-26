Argentina, cittadini al voto per elezioni di mid-term

In Argentina i cittadini sono chiamati alle urne per le elezioni legislative di medio termine. La votazione ha lo scopo di rinnovare metà dei seggi della Camera e un terzo dei seggi del Senato. I recenti sondaggi indicano un testa a testa tra il partito del presidente Milei e la coalizione peronista Fuerza Patria.
