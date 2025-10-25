Offerte Sky
Sky TG25, "A scopo di Louvre"

Mondo

Il furto dei gioielli al Louvre e che fine potrebbero fare. Nella puntata di Sky TG25 ospiti Massimo Osanna, Direttore dei Musei, Giulia Giaume, ArtTribune e Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera e Michela Giraud, stand up comedian e storica dell’arte

