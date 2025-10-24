Spagna, Guardia Civil sequestra 1,7 tonnellate di hashish

La Guardia Civil spagnola ha sequestrato 1,7 tonnellate di hashish durante un inseguimento ad alta velocità al largo della città di Chipiona, nella provincia sud-occidentale di Cadice. Due motovedette e un elicottero hanno preso all’inseguimento, durante il quale altre due barche hanno tentato di impedire alle autorità di raggiungere l'imbarcazione che trasportava il carico.