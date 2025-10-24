È di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un attacco con un drone contro un'abitazione a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. "Circa due ore fa, un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale sul viale Kosmonavtov a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14/o piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov
Prossimi video
Zelensky da Re Carlo a Londra al Castello di Windsor
Mondo
Russia, drone ucraino su un edificio residenziale: 5 feriti
Mondo
Spagna, Guardia Civil sequestra 1,7 tonnellate di hashish
Mondo
Repubblica Dominicana, allerta rossa per la tempesta Melissa
Mondo
Disarmo nucleare, 130 città aderiscono ad appello
Mondo
Israele, manifestanti provano a bloccare valico Kerem Shalom
Mondo
Usa, Trump interrompe i colloqui commerciali con il Canada
Mondo