Russia, drone ucraino su un edificio residenziale: 5 feriti

Mondo

È di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un attacco con un drone contro un'abitazione a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. "Circa due ore fa, un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale sul viale Kosmonavtov a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14/o piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov

