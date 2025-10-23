Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tempesta Nuova Zelanda, raffiche di vento ribaltano camion

Mondo

Un camion ribaltato sull’autostrada di Springfield, ai piedi delle Alpi Meridionali, testimonia la potenza della tempesta che ha colpito la Nuova Zelanda. Il video, diffuso dal servizio stradale e meteorologico di Canterbury, mostra gli effetti dei venti distruttivi che hanno spinto le autorità a dichiarare lo stato d’emergenza nella regione. L’agenzia meteo nazionale ha emesso rare allerte rosse per raffiche fino a 150 km/h e piogge intense, che hanno causato blackout, cancellazioni di voli a Wellington e Christchurch, sospensioni ferroviarie e la chiusura di edifici pubblici

Prossimi video

Svezia, primo Paese al mondo "prescrivibile" dal medico

Mondo

Tempesta Nuova Zelanda, raffiche di vento ribaltano camion

Mondo

Australia, iniziata migrazione dei granchi rossi

Mondo

Re Carlo e Camilla da Papa Leone, storico incontro a Roma

Mondo

Trump difende demolizione ala est per nuova sala da ballo

Mondo

Rubio: "Annessione Cisgiordania minaccia pace a Gaza"

Mondo