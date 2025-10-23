Tempesta Nuova Zelanda, raffiche di vento ribaltano camion

Un camion ribaltato sull’autostrada di Springfield, ai piedi delle Alpi Meridionali, testimonia la potenza della tempesta che ha colpito la Nuova Zelanda. Il video, diffuso dal servizio stradale e meteorologico di Canterbury, mostra gli effetti dei venti distruttivi che hanno spinto le autorità a dichiarare lo stato d’emergenza nella regione. L’agenzia meteo nazionale ha emesso rare allerte rosse per raffiche fino a 150 km/h e piogge intense, che hanno causato blackout, cancellazioni di voli a Wellington e Christchurch, sospensioni ferroviarie e la chiusura di edifici pubblici