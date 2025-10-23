Offerte Sky
Re Carlo e Camilla da Papa Leone, storico incontro a Roma

Mondo

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Roma per una visita di Stato di due giorni in Vaticano. Il viaggio rappresenta un nuovo passo nel dialogo tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana. Accolti all’aeroporto di Ciampino, i sovrani parteciperanno giovedì a una preghiera ecumenica nella Cappella Sistina insieme a Papa Leone, la prima tra un monarca britannico e un pontefice dal 1534. In giornata, Carlo visiterà anche la Basilica di San Paolo fuori le Mura

