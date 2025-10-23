Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Roma per una visita di Stato di due giorni in Vaticano. Il viaggio rappresenta un nuovo passo nel dialogo tra la Chiesa cattolica e la Comunione anglicana. Accolti all’aeroporto di Ciampino, i sovrani parteciperanno giovedì a una preghiera ecumenica nella Cappella Sistina insieme a Papa Leone, la prima tra un monarca britannico e un pontefice dal 1534. In giornata, Carlo visiterà anche la Basilica di San Paolo fuori le Mura
Prossimi video
Svezia, primo Paese al mondo "prescrivibile" dal medico
Mondo
Tempesta Nuova Zelanda, raffiche di vento ribaltano camion
Mondo
Australia, iniziata migrazione dei granchi rossi
Mondo
Re Carlo e Camilla da Papa Leone, storico incontro a Roma
Mondo
Trump difende demolizione ala est per nuova sala da ballo
Mondo
Rubio: "Annessione Cisgiordania minaccia pace a Gaza"
Mondo
Gli Usa impongono sanzioni alle compagnie petrolifere russe
Mondo