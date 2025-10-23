Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Re Carlo, l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano

Mondo

Re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. I sovrani hanno pregato insieme al Pontefice nella Cappella Sistina, realizzando il primo momento di preghiera tra un monarca britannico e un pontefice cattolico dal 1534. Re Carlo e Camilla hanno poi preso parte a una funzione nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura.

Prossimi video

Guerra Ucraina, due giornalisti uccisi da un drone russo

Mondo

Re Carlo, l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano

Mondo

Marco Rubio in Israele per attuare piano di pace per Gaza

Mondo

Carlo III, il sovrano del dialogo e del confronto

Mondo

Consiglio Ue, Zelensky: "Dobbiamo usare asset russi anche per difenderci"

Mondo

Timeline, la guerra in Ucraina al centro del vertice del Consiglio Europeo

Mondo