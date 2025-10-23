Re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. I sovrani hanno pregato insieme al Pontefice nella Cappella Sistina, realizzando il primo momento di preghiera tra un monarca britannico e un pontefice cattolico dal 1534. Re Carlo e Camilla hanno poi preso parte a una funzione nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura.
Prossimi video
Guerra Ucraina, due giornalisti uccisi da un drone russo
Mondo
Re Carlo, l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano
Mondo
Marco Rubio in Israele per attuare piano di pace per Gaza
Mondo
Carlo III, il sovrano del dialogo e del confronto
Mondo
Consiglio Ue, Zelensky: "Dobbiamo usare asset russi anche per difenderci"
Mondo
Timeline, la guerra in Ucraina al centro del vertice del Consiglio Europeo
Mondo
Re Carlo: visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura
Mondo