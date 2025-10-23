Re Carlo, l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano

Re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. I sovrani hanno pregato insieme al Pontefice nella Cappella Sistina, realizzando il primo momento di preghiera tra un monarca britannico e un pontefice cattolico dal 1534. Re Carlo e Camilla hanno poi preso parte a una funzione nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura.