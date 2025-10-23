Macron e Zelensky, incontro bilaterale al Consiglio europeo

Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy si sono incontrati a margine del vertice del Consiglio Europeo a Bruxelles. I paesi membri dell’UE hanno concordato un 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, rafforzando la pressione su Mosca. I leader discuteranno anche dell’utilizzo dei beni russi immobilizzati in Europa per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina, un tema destinato a dominare le consultazioni della giornata