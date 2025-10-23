Offerte Sky
Guerra Ucraina, due giornalisti uccisi da un drone russo

Mondo

A Kramatorsk, in Ucraina, due giornalisti ucraini sono stati uccisi da un drone russo. Le vittime, Olena Hubanova e Yevhen Karmazin, lavoravano per il canale televisivo ucraino Freedom e sono state intercettate dal drone mentre si trovavano a bordo di un'auto presso una stazione di servizio. Il difensore civico ucraino per i diritti umani ha definito l’attacco un crimine di guerra.

