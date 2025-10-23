A Kramatorsk, in Ucraina, due giornalisti ucraini sono stati uccisi da un drone russo. Le vittime, Olena Hubanova e Yevhen Karmazin, lavoravano per il canale televisivo ucraino Freedom e sono state intercettate dal drone mentre si trovavano a bordo di un'auto presso una stazione di servizio. Il difensore civico ucraino per i diritti umani ha definito l’attacco un crimine di guerra.
Prossimi video
Guerra Ucraina, due giornalisti uccisi da un drone russo
Mondo
Re Carlo, l'incontro con Papa Leone XIV in Vaticano
Mondo
Marco Rubio in Israele per attuare piano di pace per Gaza
Mondo
Carlo III, il sovrano del dialogo e del confronto
Mondo
Consiglio Ue, Zelensky: "Dobbiamo usare asset russi anche per difenderci"
Mondo
Timeline, la guerra in Ucraina al centro del vertice del Consiglio Europeo
Mondo
Re Carlo: visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura
Mondo