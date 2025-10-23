Offerte Sky
Australia, iniziata migrazione dei granchi rossi

Mondo

È iniziata sull’isola di Christmas, in Australia, la stagione della migrazione dei granchi rossi, che ogni anno attraversano l’isola per raggiungere l’oceano e riprodursi. Secondo Parks Australia, agenzia governativa che gestisce i parchi e le riserve naturali del Paese, i granchi emergono da tutta l’isola per compiere questo spettacolare viaggio naturale

