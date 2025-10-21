Ucraina, raid russi lasciano Chernihiv senza luce e acqua

Il 21 ottobre un attacco russo ha colpito le infrastrutture energetiche di Chernihiv, lasciando centinaia di migliaia di persone senza luce e acqua. I civili si sono rifugiati in tende di emergenza per scaldarsi e ricaricare i telefoni. Le riparazioni della rete elettrica sono rallentate dal rischio di nuovi attacchi con droni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di “usare il freddo come arma contro i civili”.
