San Pietro, Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi

Mondo

In piazza San Pietro Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi della Chiesa cattolica romana. Durante la cerimonia il cardinale Marcello Semeraro ha raccontato le storie di ciascuno dei sette santi e il Pontefice ne ha poi letto i proclami di canonizzazione.

