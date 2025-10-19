Parigi, rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone

A Parigi un gruppo di ladri ha rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice dal museo del Louvre. I malviventi si sono introdotti nel museo pochi minuti dopo la sua apertura e hanno compiuto la rapina in soli 7 minuti. La corona dell'imperatrice Eugenia, uno degli oggetti rubati, è stata poi ritrovata danneggiata all’esterno del Louvre.