A Rafah, in Egitto, i camion di aiuti umanitari hanno ripreso il loro viaggio verso Gaza dopo una momentanea chiusura del valico da parte del Primo Ministro israeliano. Secondo Netanyahu la sua riapertura dipendeva dalla consegna da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi deceduti.
Gaza, riaperto valico di Rafah per aiuti umanitari
