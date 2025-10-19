Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Filippine, evacuazioni per le piogge della tempesta Fengshen

Mondo

Le autorità filippine hanno evacuato decine di residenti nella provincia di Capiz, dove le forti piogge della tempesta tropicale Fengshen, localmente chiamata Ramil, hanno allagato strade e abitazioni. Il ciclone, in movimento verso Luzon, ha già colpito diverse aree centrali del Paese e potrebbe intensificarsi dopo aver lasciato il territorio

Prossimi video

Messico, la Zombie Walk trasforma le strade in set horror

Mondo

Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città

Mondo

Filippine, evacuazioni per le piogge della tempesta Fengshen

Mondo

Afghanistan e Pakistan annunciano tregua immediata

Mondo

No kings day, negli Usa 2.600 manifestazioni contro Trump

Mondo

Netanyahu insiste sulle salme, valico Rafah resta chiuso

Mondo