Filippine, evacuazioni per le piogge della tempesta Fengshen

Le autorità filippine hanno evacuato decine di residenti nella provincia di Capiz, dove le forti piogge della tempesta tropicale Fengshen, localmente chiamata Ramil, hanno allagato strade e abitazioni. Il ciclone, in movimento verso Luzon, ha già colpito diverse aree centrali del Paese e potrebbe intensificarsi dopo aver lasciato il territorio
