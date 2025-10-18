Esplora tutte le offerte Sky
Messico, inondazioni nello Stato di Veracruz: 72 morti

Mondo

In Messico gravi inondazioni hanno provocato la morte di almeno 72 persone e lasciato migliaia di abitanti senza casa, cibo o servizi di base. Secondo le autorità 48 persone risultano disperse e oltre 100.000 abitazioni sono state danneggiate.

