In Messico gravi inondazioni hanno provocato la morte di almeno 72 persone e lasciato migliaia di abitanti senza casa, cibo o servizi di base. Secondo le autorità 48 persone risultano disperse e oltre 100.000 abitazioni sono state danneggiate.
Prossimi video
Frecce contro la polizia vicino all’ambasciata Usa a Bogotá
Mondo
Messico, inondazioni nello Stato di Veracruz: 72 morti
Mondo
Venezuela, governo inaugura gruppo di milizia armata civile
Mondo
Mediorente, Hamas ribadisce impegno nel rispettare accordo di pace
Mondo
Live In, Noa: “Tregua è opportunità, non possiamo farcela scappare”
Mondo
Live In Mondo: "A Gaza ci sono persone, non numeri"
Mondo
Live In Roma, i racconti dei medici a Gaza: “Lì nessuna etica”
Mondo