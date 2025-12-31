Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bulgaria, conto alla rovescia per l’ingresso nell’eurozona

Mondo

La Banca Centrale Europea illuminerà per 11 giorni la sua sede principale a Francoforte, in Germania, per celebrare l'ingresso della Bulgaria nell'eurozona a partire dal 1° gennaio

Prossimi video

Mosca diffonde video con drone di attacco a residenza Putin

Mondo

Germania, rapina in banca da almeno 30 milioni di euro a Natale

Mondo

Ucraina, bombardamento russo a Odessa: almeno 6 feriti

Mondo

Cambogia, liberati 18 soldati imprigionati in Thailandia

Mondo

Bolivia, scontri tra polizia e minatori a La Paz

Mondo

Perù, scontro treni a Machu Picchu: 1 morto e diversi feriti

Mondo