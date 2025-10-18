Gaza, ripresa produzione di cibo grazie ad aiuti umanitari

A Deir al Balah, a Gaza, un panificio ha ripreso la produzione di cibo per gli abitanti grazie agli aiuti ricevuti. Ogni giorno circa 560 tonnellate di aiuti vengono trasportate all’interno della Striscia di Gaza, ma i convogli faticano ancora a raggiungere le zone settentrionali a causa delle strade danneggiate dalla guerra.
