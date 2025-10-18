Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, ripresa produzione di cibo grazie ad aiuti umanitari

Mondo

A Deir al Balah, a Gaza, un panificio ha ripreso la produzione di cibo per gli abitanti grazie agli aiuti ricevuti. Ogni giorno circa 560 tonnellate di aiuti vengono trasportate all’interno della Striscia di Gaza, ma i convogli faticano ancora a raggiungere le zone settentrionali a causa delle strade danneggiate dalla guerra.

Prossimi video

Hawaii, spettacolare eruzione del vulcano Kilauea

Mondo

Gaza, ripresa produzione di cibo grazie ad aiuti umanitari

Mondo

Frecce contro la polizia vicino all’ambasciata Usa a Bogotá

Mondo

Messico, inondazioni nello Stato di Veracruz: 72 morti

Mondo

Venezuela, governo inaugura gruppo di milizia armata civile

Mondo

Mediorente, Hamas ribadisce impegno nel rispettare accordo di pace

Mondo