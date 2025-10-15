Esplora tutte le offerte Sky
Netanyahu torna in tribunale, a processo per corruzione

Mondo

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato in aula a Tel Aviv per testimoniare nel processo per corruzione. Fuori dal tribunale si sono radunati manifestanti pro e contro, mentre cresce la pressione politica per una possibile grazia

