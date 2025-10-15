Esplora tutte le offerte Sky
Ecuador, esplode autobomba a Guayaquil: 1 morto

Mondo

In Ecuador un’autobomba è esplosa all'esterno di un centro commerciale a Guayaquil, la città più grande del Paese. L'esplosione ha provocato una vittima e numerosi feriti. Un secondo veicolo contenente esplosivo è stato trovato nelle vicinanze, ma non è esploso ed è stato neutralizzato dalle autorità.

