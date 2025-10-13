Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tregua a Gaza, Tony Blair arriva a Sharm el-Sheikh per il vertice in Egitto

Mondo

L'ex primo ministro britannico è arrivato insieme al presidente dell'Anp Abu Mazen e premier spagnolo Pedro Sanchez. Ad accogliere i capi di Stato e di governo, nonché i vertici delle organizzazioni internazionali che partecipano è il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. 

L'ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato nel ruolo di vicecapo del Consiglio di pace per Gaza secondo il piano Donald Trump, è tra i leader arrivati a Sharm el-Sheikh per il vertice di pace. Con lui anche Il presidente dell'Anp Abu Mazen e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Ad accogliere i capi di Stato e di governo, nonché i vertici delle organizzazioni internazionali che partecipano è il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. Secondo un programma dell'evento è previsto l'arrivo da Israele di Trump

Prossimi video

Trump alla Knesset: "Da Gaza a Iran, estremismo porta morte"

Mondo

Donald Trump alla Knesset: "Tempo di pace per Medioriente"

Mondo

Tregua Gaza, ghetto di Roma in festa per liberazione ostaggi

Mondo

Tregua Gaza, ostaggio rincontra famiglia

Mondo

Trump viene contestato mentre tiene il discorso alla Knesset

Mondo

Tragua Gaza, Padre Faltas: "Due stati per due popoli, unica soluzione"

Mondo