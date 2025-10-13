Tregua a Gaza, Tony Blair arriva a Sharm el-Sheikh per il vertice in Egitto

L'ex primo ministro britannico è arrivato insieme al presidente dell'Anp Abu Mazen e premier spagnolo Pedro Sanchez. Ad accogliere i capi di Stato e di governo, nonché i vertici delle organizzazioni internazionali che partecipano è il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi.

L'ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato nel ruolo di vicecapo del Consiglio di pace per Gaza secondo il piano Donald Trump, è tra i leader arrivati a Sharm el-Sheikh per il vertice di pace. Con lui anche Il presidente dell'Anp Abu Mazen e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Ad accogliere i capi di Stato e di governo, nonché i vertici delle organizzazioni internazionali che partecipano è il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. Secondo un programma dell'evento è previsto l'arrivo da Israele di Trump