Qualificazioni Mondiali, scontri a Oslo per Norvegia-Israele

L’11 ottobre a Oslo, la partita di qualificazione ai Mondiali tra Norvegia e Israele è stata segnata da proteste e scontri con la polizia. Centinaia di manifestanti pro-Palestina hanno marciato verso lo stadio Ullevaal sventolando bandiere e accendendo fumogeni. La polizia ha usato gas lacrimogeni e arrestato diversi dimostranti dopo un tentativo di sfondare le barriere. Le tensioni riflettono le divisioni sul conflitto a Gaza, che ha già causato oltre 67.000 vittime palestinesi.