Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, mercati riaperti tra le macerie della guerra

Mondo

A Gaza City la gente si è riversata tra le strade devastate dai bombardamenti. I mercati riaprono mentre la tregua tra Israele e Hamas regge. Intanto a Sharm el Sheikh si prepara il vertice di pace con Donald Trump e oltre 20 leader mondiali

Prossimi video

Gaza, mercati riaperti tra le macerie della guerra

Mondo

Tregua Gaza, Netanyahu: rilascio ostaggi da lunedì mattina

Mondo

Gaza, 400 camion di aiuti attraversano i valichi a Rafah

Mondo

Attacco hacker, Qantas: diffusi dati di quasi 6 mln clienti

Mondo

Colombia, manifestanti bloccano confine con Venezuela

Mondo

Qualificazioni Mondiali, scontri a Oslo per Norvegia-Israele

Mondo