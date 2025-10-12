Gaza, mercati riaperti tra le macerie della guerra

A Gaza City la gente si è riversata tra le strade devastate dai bombardamenti. I mercati riaprono mentre la tregua tra Israele e Hamas regge. Intanto a Sharm el Sheikh si prepara il vertice di pace con Donald Trump e oltre 20 leader mondiali
