Gaza, migliaia tornano tra le rovine dopo la tregua

All’indomani del cessate il fuoco, migliaia di palestinesi hanno lasciato i rifugi nel sud della Striscia per tornare verso le rovine delle loro case nel nord. Il ritorno avviene mentre restano forti dubbi sulla tenuta dell’accordo di pace
